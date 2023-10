Recycling im Kreis Viersen Neue Funktionen für die Abfall-App

Der Kreis Viersen hat die Funktionen seiner Abfall-App erweitert. In Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurden die Standorte der Laubsammelcontainer in die App eingearbeitet. „Wir freuen uns, dass wir das Informationsangebot für die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit den Städten und Gemeinden ausweiten konnten“, sagt Christian Böker, Leiter des Abfallbetriebs des Kreises Viersen. Er kündigte an: „Für die Zukunft sind noch weitere Erweiterungen geplant.“