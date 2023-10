Umweltschutz im Kreis Viersen Neue Bioabfall-Behandlung startet Testbetrieb

Der Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) hat die ersten Bioabfälle im Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort angenommen und den rund 40 Millionen Euro teuren Neubau offiziell eröffnet. Im vergangenen Jahr war von Netto-Kosten von rund 35 Millionen Euro die Rede. Fünf Millionen Euro fließen an Fördergeldern. Die Bioabfall-Behandlungsanlage, in der künftig die rund 35.000 Tonnen Bioabfall aus dem Kreis Viersen behandelt werden, befindet sich jetzt im Testbetrieb, soll Anfang 2024 in den Probebetrieb übergehen. An dem BAVN sind neben dem Kreis Viersen auch der Kreis Wesel beteiligt.