Neue Anlaufstelle im Kreis Viersen An wen sich Whistleblower wenden können

Für Mitarbeiter in zahlreichen Gemeinde- und Stadtverwaltungen im Kreis Viersen soll es dafür ab 1. Mai eine neue Anlaufstelle geben. Am Donnerstag stimmte der Kreisausschuss einstimmig dafür, dass der Kreis Viersen mit den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal, den Städten Kempen, Nettetal und Tönisvorst sowie den Schwalmtalwerken öffentlich-rechtliche Vereinbarungen abschließt. Ziel: die Errichtung einer gemeinsamen internen Meldestelle. Am Dienstag steht das Thema auch in Nettetal auf der Tagesordnung. Die Städte Viersen und Willich arbeiten an eigenen internen Meldestellen.