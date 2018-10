Kreis Viersen: Nachttaxi für Jugendliche im Kreis

Kreis Viersen 16- bis 26-Jährige können sich 2019 per App einen Teil der Kosten ihrer Taxifahrten für den Heimweg von der Disko erstatten lassen. Für die App sucht der Kreis noch nach einem passenden Namen.

Ursprünglich sollte es bereits im Sommer 2018 starten, jetzt ist klar: Spätestens im März 2019 wird das neue Nachttaxi im Kreis Viersen kommen. Das Angebot für Jugendliche werde im ersten Quartal realisiert, teilte der Kreis Viersen am Montag mit.

Die 16- bis 26-Jährigen können sich eine App herunterladen und für den Heimweg von der Disko, aus der Kneipe oder von einer Feier einen Teil der Taxikosten erstatten lassen. Das Angebot soll jungen Menschen einen sicheren Heimweg ermöglichen. Es gilt für die Rückfahrt in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag, vor gesetzlichen Feiertagen sowie in der Karnevalszeit von Altweiber bis zur Nacht vor Aschermittwoch. Möglich ist der Einsatz zwischen 22 und 6 Uhr. Gewährt wird ein Zuschuss von fünf Euro pro Fahrt, Person und Tag. Grund für die Verzögerung: Die App muss noch entwickelt werden. Mit dem Angebot orientiert sich der Kreis Viersen an einem entsprechenden Nachttaxi-Angebot des Kreises Kleve. Die Software lassen beide Kreise gemeinsam entwickeln, um Kosten zu sparen.