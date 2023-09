Im Kreis Viersen Zahl der angemeldeten Sexarbeiterinnen nach Pandemie um die Hälfte reduziert

Während der Corona-Lockdowns war Prostitution verboten. Als die Behörden neben Restaurants und Gaststätten auch Bordelle schlossen, verloren viele Betroffene ihre Bleibe. Denn das Sexarbeiterinnenschutzgesetz verbietet seit 2017 Sexarbeitenden, an ihrem Arbeitsplatz zu schlafen. Als der Bund später eine Sonderregelung in Kraft setzte, war es schon zu spät: Viele Frauen hatten die Bordelle bereits verlassen. Einige waren in ihre Heimatländer zurückgekehrt, andere arbeiteten im Verborgenen weiter. Nur die wenigsten forderten Corona-Soforthilfen an.