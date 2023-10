Kommunale Finanzen Kreis Viersen muss in 2024 knapp drei Millionen Euro weniger an LVR zahlen

Heinz Joebges, SPD-Mitglied der Landschaftsversammlung, stimmt zu. „Erneut will die Große Koalition von CDU und SPD die Städte und Kreise im Rheinland – wie in den Jahren zuvor – und somit auch unseren Kreis entlasten. Dies insbesondere in dem Wissen, dass sich unser Kreis ebenfalls in einer angestrengten Haushaltssituation befindet“, sagt er.