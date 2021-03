Corona-Vakzine : Kreis Viersen muss Astrazeneca-Impfdosen verfallen lassen

Dutzende Impfungen wurden am Montagnachmittag im Impfzentrum Viersen abgesagt. Das Bundesgesundheitsministerium hatte angeordnet, Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff auszusetzen. Foto: dpa/Matthias Bein

Kreis Viersen Am Montagnachmittag musste der Kreis Viersen Dutzende Impfwillige nach Hause schicken. Das Gesundheitsministerium hatte angeordnet, Impfungen mit Astrazeneca zunächst auszusetzen. Die Impfdosen werden nun verfallen.

Nachdem Corona-Schutzimpfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca am Montagnachmittag ausgesetzt wurden, muss der Kreis Viersen zahlreiche Impfdosen verfallen lassen. „Die Impfdosen, die sich bereits im Impfzentrum befinden, müssen verfallen, da sie aktuell nicht verimpft werden dürfen“, erklärte eine Kreis-Sprecherin. Sie betonte: „Dies ist keine Entscheidung des Kreises Viersen.“ Wie groß die Anzahl ist, war am Montagnachmittag nicht mehr in Erfahrung zu bringen.Der Kreis will die Zahl am Dienstag bekanntgeben.

Der Kreis Viersen wurde von der Entscheidung der Bundesregierung, sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen mit Astrazeneca auszusetzen, am Montag überrascht. „Wir mussten die Impfwilligen, die sich bereits im Impfzentrum befunden haben, wieder nach Hause schicken“, so die Sprecherin. Davon seien einige Dutzend Menschen betroffen gewesen. Ursprünglich sollten am Montag rund 300 Menschen im Impfzentrum für den Kreis Viersen mit Astrazeneca geimpft werden, weitere 500 mit dem Biontech-Impfstoff.