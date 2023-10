Mitmachkarten im Kreis Viersen Mit Schwarmintelligenz gegen die Folgen des Klimawandels

Als vor gut zwei Jahren Sturmtief Xero in den Kreis Viersen kam, passierte das, was niemand auf dem Schirm hatte: Um kurz nach 19 Uhr setzte am 29. Juni 2021 Starkregen ein, binnen weniger Minuten standen weite Teile der Dülkener Innenstadt unter Wasser. „Es waren ganz unwirkliche Szenen“, schilderte Friederike Doetsch. „Menschen wateten in Badehosen durch das Wasser, hatten ihre Kinder auf den Schultern.“ Bei der Buchhändlerin drang das Wasser in den tiefer gelegten Teil des Ladenlokals ein. Auch der Keller des Hauses lief voll. An der Ecke Moselstraße/Lange Straße stand das Wasser in kurzer Zeit bis zu 90 Zentimeter hoch. Keller, aber auch Erdgeschosse, liefen voll. Die Feuerwehr Viersen alarmierte alle Kräfte der ehrenamtlichen Löschzüge zur Hilfeleistung.