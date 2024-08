Kreis Viersen bietet neue Radtour des Monats Mit dem Rad durch die Grenzregion

Im weiteren Verlauf führt die Route vorbei am Borner See im Naturschutzgebiet Tantelbruch sowie an der Mühlrather Mühle an der Schwalm. Die ehemalige Korn- und Ölmühle aus dem 15. Jahrhundert beherbergt heute ein Hotelrestaurant. Vom KP 91 im Naturschutzgebiet Tantelbruch mit Dielsbruch geht es bergab vorbei am Hariksee mit Inselschlösschen. Hier bietet sich auch eine kurze Rast an, schließlich ist der Hariksee ein beliebtes Ausflugsziel.