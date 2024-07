Telefonaktion für Schüler aus dem Kreis Viersen Mit Einstiegsqualifizierung zum Ausbildungsplatz

Das neue Ausbildungsjahr hat angefangen, doch viele Jugendliche haben noch keine passende Lehrstelle gefunden – entweder, weil sie nicht wissen, was das Richtige für sie ist, oder weil sie noch nicht voll ausbildungsfähig sind, sie zum Beispiel keinen oder nur einen unzureichenden Schulabschluss haben. Mit einer Einstiegsqualifizierung (EQ), die sechs bis zwölf Monate dauert, können sie ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt verbessern. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein informiert am Mittwoch, 10. Juli, per Hotline über das Thema.