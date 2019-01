Kreis Viersen: Langzeitarbeitslose in Berufe bringen

Viersen Zum 1. Januar sieht das Teilhabechancengesetz neue Fördermöglichkeiten für Menschen vor, die ein Jahr und länger arbeitslos sind. Ziel ist es, ihnen wieder eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Dadurch soll eine längere Arbeitslosigkeit verhindert werden: Hier kann für 24 Monate ein Lohnkostenzuschuss gezahlt werden. Im ersten Jahr werden 75 Prozent, im zweiten Jahr 50 Prozent des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgeltes an den Arbeitgeber erstattet. Voraussetzung für die Förderung ist eine mindestens zweijährige Arbeitslosigkeit. Ziel ist zudem der Übergang aus der geförderten Beschäftigung in eine ungeförderte Beschäftigung. Bei der Einstellung von Langzeitarbeitslosen, die bereits seit mehreren Jahren Arbeitslosengeld II beziehen, ist die Zahlung eines Lohnkostenzuschusses von bis zu fünf Jahren möglich. Gefördert werden Personen über 25 Jahre, die in den vergangenen sieben Jahren mindestens sechs Jahre Arbeitslosengeld II bezogen haben und in dieser Zeit allenfalls kurz erwerbstätig waren oder in den vergangenen fünf Jahren Arbeitslosengeld II bezogen haben und eine anerkannte Schwerbehinderung haben oder mit mindestens einem minderjährigen Kind in einer Bedarfsgemeinschaft leben.