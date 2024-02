Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Viersen Mit 183 km/h durch die 50er-Zone

Acht festinstallierte Blitzanlagen, so genannte Tower, sind derzeit funktionstüchtig: Drei davon stehen in Viersen, zwei in Brüggen sowie je eine in Nettetal, Grefrath und Schwalmtal. Die Anlage in Brüggen-Bracht ist die jüngste; sie wurde im Januar 2023 aufgestellt. Pläne, einzelne Standorte aufzugeben oder Blitzanlagen an neuen Standorten zu installieren, gebe es derzeit nicht, sagt die Kreissprecherin.