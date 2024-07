Immobilien im Kreis Viersen Mieten oder kaufen - was ist billiger?

Im Kreis Viersen ist die Zahl der Eigenheimbesitzer deutlich in der Mehrzahl. Aber es gibt etliche Menschen, die angesichts gestiegener Baupreise und gestiegener Zinsen in den vergangenen Jahren ihren Traum von den eigenen vier Wänden zwar nicht begraben, aber zumindest verschoben haben. In der großen Heimatliebe-Umfrage der „Rheinische Post“, an der sich in unserem Verbreitungsgebiet 15.000 Menschen beteiligt haben, wurden die Preise für Immobilien mit der Schulnote 4,1 bewertet. Besser fielen die Umfrageergebnisse im Kreis Viersen aus: Im Westkreis, zu dem Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal zählen, gab’s die Schulnote 3,9, im Ostkreis mit Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath die Note 4,0.