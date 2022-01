Corona-Pandemie : Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt auf 455

Kreis Viersen Aktuell sind im Kreis Viersen 2079 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, das sind 180 mehr als am Donnerstag. 255 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Der Kreis Viersen hat am Freitag 302 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Aktuell gelten 2079 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 180 mehr als am Donnerstag. 255 Kontaktpersonen (-37) befinden sich in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 395,9 auf 455,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 441,6. Nachweislich entfallen bisher im Kreis Viersen insgesamt 634 Ansteckungen (+37) auf die Variante B.1.1.529 (Omikron). In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden wie am Vortag 16 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Zwei (+/-0) befinden sich auf der Intensivstation, einer (+/-0) wird beatmet.