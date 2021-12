Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen leicht gesunken

Der Kreis Viersen verzeichnet 135 Neuinfektionen, 174 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen Am Donnerstag hat das Kreis-Gesundheitsamt 135 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Aktuell gelten 1314 Menschen im Kreisgebiet als infiziert, das sind drei weniger als am Vortag. 174 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Inzidenz-Wert sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 246,9 auf 245,2. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 39 Covid-19-Patienten (-6) stationär behandelt, sieben (+1) befinden sich auf der Intensivstation, zwei (-1) werden beatmet.

Die Fallzahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden: Viersen 410 (+7), Nettetal 211 (-5), Brüggen 40 (+2), Schwalmtal 61 (+/-0), Niederkrüchten 37 (-4), Kempen 178 (-2), Willich 177 (+1), Tönisvorst 145 (+6), Grefrath 55 (-8).

(naf)