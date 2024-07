Bürgerbeteiligung startet Mehr Flächen für Windräder im Kreis Viersen

Schon im nächsten Jahr will das Land Nordrhein-Westfalen 1,8 Prozent seiner Landesfläche für Windenergie ausweisen. Gesetzlich ist es dazu vom Bund erst bis 2032 verpflichtet. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Landesregierung aus CDU und Grünen das Ziel festgehalten, in ihrer Legislaturperiode mindestens 1000 neue Windräder zu bauen.