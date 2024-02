Vierte Demo im Westkreis gegen rechts Mehr als 1000 Menschen demonstrieren in Schwalmtal

CDU-Vize-Bürgermristrin Gisela Jackels sagte: „Über 100.000 Menschen sind in NRW auf die Straße gegangen. Von diesem Engagement und der Leidenschaft lebt die Demokratie.“ Sie sprach die Sorgen der Menschen an, die durch die „Schaffung von Sündenböcken“ angestachelt werden. Antisemitismus sei eine uralte, unmenschliche Haltung. „Wir dulden in unserem Land keinen Fremdenhass, mit uns nie mehr“,rief sie. Marco Kuhn, Vize-Fraktionschef der SPD, rief in die Menge: „Wir geben ein klares Signal aus Schwalmtal und für unsere demokratische Grundordnung.“ Die Weimarer Republik sei durch Gleichgültigkeit gefallen. Diesen Fehler wollten die Menschen hier nicht machen. Im gesamten Umfeld jedes einzelnen müsse das Weghören und Beschönigen aufhören. „Wir sind mehr, an uns kommt ihr nicht vorbei“, sagte Kuhn.