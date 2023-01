ÖPNV im Kreis Viersen Maskenpflicht in Bussen endet – mehr Fahrgäste?

Am Mittwoch entfällt die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr in NRW – und damit auch im Kreis Viersen. Die NEW glaubt, dass durch das Ende der Maskenpflicht mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen könnten. „Unter Umständen lässt sich mit einem Wegfall der Maskenpflicht in Bussen des Nahverkehrs die Attraktivität des ÖPNV auch wieder steigern“, erklärte eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion.