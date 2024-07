Abgeordneter erkundet Kreis Viersen Martin Plum startet Rucksacktour durch Heimatwahlkreis

Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Kreis Viersen, Martin Plum (CDU) erkundet seinen Heimatwahlkreis während der Sommerferien mit dem Fahrrad. Nachdem er in den vergangenen Tagen bereits die Städte und Gemeinden im Osten des Kreises Viersen durchfahren hat, führt ihn der zweite Teil seiner Tour nun in den Westen seines Wahlkreises. Es ist bereits die dritte Rucksacktour des 42-jährigen Vierseners in seiner Amtszeit.