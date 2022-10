Brandschutz im Kreis Viersen : Kreis warnt vor offenem Feuer in Wohnungen

Kreis warnt vor offenem Feuer in Wohnungen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen hat Tipps zum Umgang mit offenem Feuer zusammengestellt. „Aktuell häufen sich im Internet Anleitungen für selbstgebaute Öfen, die auf der Verwendung von offenem Feuer basieren“, erläutert die Kreisverwaltung.

Und: In der zweiten Jahreshälfte würden in Privathaushalten für gewöhnlich vermehrt Kerzen genutzt. Dies könne gefährlich sein. Das rät der Kreis:

Kerzen sollten nie unbeobachtet brennen – werde ein Raum verlassen, solle das Feuer also gelöscht werden. Zudem sollten Kerzen nur auf nicht brennbaren Unterlagen oder in dafür vorgesehenen Behältnissen entzündet werden. Leicht entzündliche Materialien sollten sich nicht in der näheren Umgebung befinden. Brennende Kerzen sollten immer außer Reichweite von Kindern platziert werden.