Wettbewerb im Kreis Viersen : Architektenwettbewerb fürs neue Straßenverkehrsamt

Viersen Zwei Neubauten nach den Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung sollen entstehen.

Das Grundstück, auf dem Amtsgebäude und Schule gebaut werden sollen, liegt in unmittelbarer Nähe des geplanten Kreisarchivs am Ransberg in Viersen-Dülken. Die Wettbewerbsjury soll insbesondere bewerten, inwieweit die vorgelegten Konzepte die Rückbaubarkeit und Recyclingfähigkeit der Gebäude und Materialien berücksichtigen, erläutert ein Sprecher des Kreises. So sollen die Bewerber bereits im Wettbewerb detaillierter als üblich Aussagen zur Materialität machen.

Die Architekten sollen in ihrem Konzept auch eine Lösung für die Verkehrssituation erarbeiten. „Die Neubauten teilen sich ein Grundstück. Überschneidungen zwischen dem Bringverkehr, insbesondere durch Schulbusse, und der Anreisewelle zum Straßenverkehrsamt sollen vermieden werden“, erklärt der Kreissprecher. Dritter Aspekt sei die Optik der Neubauten. Sie sollen sich nicht nur in die städtebaulichen Rahmenbedingungen einfügen, sondern wegen ihrer präsenten Lage repräsentativen Charakter aufweisen. Geplant ist, dass 15 Architekten am Wettbewerb teilnehmen. Der Kreis hat im Vorfeld bereits fünf Bewerber gesetzt. In mehreren Stufen soll entschieden werden, welche weiteren zehn Bewerber zugelassen werden. „Es stehen Preisgelder in Höhe von 107.000 Euro zur Verfügung“, berichtet der Kreissprecher. Der erste Preis ist mit 53.500 Euro dotiert.