Nach Waldbrand am Meinweg : Kreis Viersen legt Konzept für Waldbrandbekämpfung vor

Nach Waldbrand am Meinweg

Kreis Viersen Nach dem großen Waldbrand im Naturpark Maas-Schwalm-Nette bereitet sich der Kreis Viersen auf den Kampf gegen weitere Waldbrände vor. Dazu gehört auch die Einrichtung von Stellen zur Wasserentnahme im Grenzgebiet.

In das neue Maßnahmenpaket fließen auch erste Erkenntnisse aus der Bekämpfung des Großbrandes im Naturpark Maas-Schwalm-Nette im Grenzgebiet zu den Niederlanden ein. Der Brand hatte Ende April 200 Hektar Wald und Heide vernichtet, zehn Hektar davon auf deutscher Seite in der Gemeinde Niederkrüchten. „Einmal mehr haben wir gesehen, wie notwendig umfassende Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung sind“, so Coenen weiter. Der Kreis verfolgt diese Ziele mittels seiner Klimastrategie.