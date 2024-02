Konzept Kreis Viersen Details zur geplanten NS-Dokumentationsstelle

„Die NS-Dokumentationsstelle im Kreis Viersen hat die Aufgabe, das Gedächtnis an die Opfer zu ermöglichen und zu fördern“, heißt es in dem Konzept. Das sieht zwei Kernaufträge vor. Erstens: alle Ereignisse mit Bezug auf die Opfergruppen erforschen. „Hierzu gehört vornehmlich die Rekonstruktion der individuellen Schicksale der Opfer“, heißt es in dem Konzept. „Daneben sollen Täter und Täterinnen und ihre Motivationslagen betrachtet werden.“ Dabei gehe es nicht um eine postume Verurteilung von Schuldigen, sondern darum, individuelle Beweggründe und Emotionen sowie gesellschaftliche Konstellationen und Überzeugungen zu identifizieren, die Menschen zu Tätern an ihren Mitmenschen werden ließen. Und zweitens: die gewonnenen Erkenntnisse an die Menschen im Kreis Viersen, insbesondere an Schülerinnen und Schüler, zu vermitteln.