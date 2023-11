Politik im Kreis Viersen Landrat Coenen tritt 2025 nicht mehr an

Auch wenn es noch zu früh für einen Rückblick auf seine zwei Amtszeiten als Landrat sei, blicke er mit Zufriedenheit und Dankbarkeit auf die bisherige Zeit zurück: „Wir haben viel für den Kreis Viersen erreicht“, sagte Coenen. „Ich denke zum Beispiel an den Ausbau der digitalen Infrastruktur im Kreis, an die Pionierarbeit und die Weiterentwicklung des nachhaltigen Bauens im Sinne der Kreislaufwirtschaft, an die vielfältigen Aktivitäten im Bereich Klimaschutz oder an die Initiative für eine Neustrukturierung der kommunalen IT-Landschaft im Land Nordrhein-Westfalen.“