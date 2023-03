Sparkasse Krefeld-Viersen Kunst-DNA soll Automaten-Sprenger entlarven

Sprengungen von Geldautomaten haben in einem Maße zugenommen, dass die Existenz von Filialen bedroht ist und manche Bank mittlerweile auf Geldautomaten verzichtet. Die Sparkasse Krefeld geht einen anderen Weg, auch weil sie spürt, dass Bargeld von den Kunden gefragt ist – mittlerweile sogar wieder mehr als zu Coronazeiten: Die Bank hat 1,3 Millionen Euro in moderne Technik investiert, mit der die Geldscheine im Falle einer Sprengung mit Spezialfarbe unbrauchbar gemacht werden. Der Clou: Die Farbe enthält sogenannte künstliche DNA, also einen Stoff, der sich auf der Haut auch Jahre, nachdem man mit einem verfärbten Geldschein in Berührung gekommen ist, nachweisen lässt. Die Täter sind also auf lange Sicht markiert. Aufkleber an den Filialen weisen Täter in fünf Sprachen auf diese Technik hin, um klarzumachen: Ein Sprengüberfall ist sinnlos.