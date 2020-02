Vorentwurf zum Landschaftsplan Grenzwald/Schwalm : Weitere Gespräche zum Elmpter Wald

Niederkrüchten Die Gemeinde Niederkrüchten wehrt sich gegen den Entwurf zum Landschaftsplan Grenzwald/Schwalm.

Danach gab Bräutigam einen Überblick über die Schritte, die zu den Beteiligungsverfahren gehört hatten: So sei der Vorentwurf in den Kommunen Brüggen, Schwalmtal, Nettetal und Niederkrüchten vorgestellt worden, in Schwalmtal habe es eine Infoveranstaltung mit vielen Teilnehmern auch aus Niederkrüchten gegeben; zudem gab es ein Treffen mit Landwirten und einen Vor-Ort-Termin unter anderem im Elmpter Wald.

Bräutigam kündigte zum Thema Elmpter Wald Gespräche in der kommenden Woche an; mit der Gemeinde Niederkrüchten, mit dem Regionalforstamt Wesel und mit der Bezirksregierung Düsseldorf. Am 23. März will er zudem in der Projektgruppe des Beirats weitere Details zu den Anregungen nennen. Diese werden jetzt zunächst ausgewertet.