Schweinepest im Kreis Viersen Was tun, wenn die Seuche kommt?

Sie sind schwach, sie haben Fieber, sie bluten aus der Nase: So kann sich die afrikanische Schweinepest bei Haus- und Wildschweinen äußern. Fast immer führt die Seuche zum Tod der Tiere. Was, wenn diese todbringende Krankheit bei mehr als 3000 Tieren in einem Schweinemastbetrieb in der Gemeinde Brüggen ausbricht?