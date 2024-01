Nicht nur im Kreis Viersen und in Krefeld Bauern: Am Montag kommt der Mega-Protest

Auch am Freitagabend an der A61, Ausfahrt Kaldenkirchen/Brüggen, hatten Landwirte auf einem Feld ein Mahnfeuer entzündet. „Auch damit wollen wir auf die Situation in der Landwirtschaft aufmerksam machen“, sagt Hermann Ingenrieth vom Genholter Hof in Brüggen. Die Landwirte kamen nicht allein dorthin. Sie brachten ihre Familien mit. Bei Getränken und einem Imbiss tauschten sie sich rege aus.