Wirtschaft im Kreis Viersen So soll es mehr Fachkräfte im Kreis Viersen geben

Wie läuft die Qualifizierung ab? Die Qualifizierung findet in der Firma und bei Bildungseinrichtungen statt und dauert zwischen drei und sechs Monate. Bei der Bildungseinrichtung geht es um theoretisches Wissen für den betrieblichen Alltag. Am Ende stehen eine schriftliche und praktische Prüfung der IHK. Bei Erfolg gibt es ein IHK-Zertifikat. Weitere Bausteine können ergänzt oder Erfahrungen angerechnet werden. Die Firmen müssen die Mitarbeitenden per Arbeitsvertrag während der Maßnahme beschäftigen. Die Kosten für den Lohnausfall und für die Qualifizierungsmaßnahme können bis zu 100 Prozent von der Agentur für Arbeit gedeckt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden.