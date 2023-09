Energiewende Zwei Mega-Erdkabel für den Kreis Viersen?

In dieser Woche startete der Netzbetreiber Amprion am Niederrhein eine Informations-Offensive. Bei „Bürgerinfomärkten“ stellte das Unternehmen den Menschen im Detail vor, wo das Erdkabel A-Nord verlaufen soll. Mancher wird nach dem Abend etwas verwirrt nach Hause gegangen sein. Denn bei den Infomärkten wurde am Rande auch ein anderes Projekt schon mal erwähnt: die Windader West.