„Kloplakate“ im Kreis Viersen Scan Deinen Ansprechpartner

Jetzt wurden die ersten der frisch gedruckten und laminierten Plakate in den beiden Größen DIN A4 und A3 im Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen aufgehängt, wobei neben den Toiletten auch die Schulpinnwand genutzt wurde. Bei den Schülern vom Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium kommt die Aktion gut an. „Das ist für alle zugänglich und trotzdem kann man unauffällig einen QR-Code scannen“, lobt Weronika. Ronja spricht von einer guten Übersichtlichkeit, und Jenny bemerkt, dass man das Plakat auch einfach abfotografieren könne und so immer wisse, an wen man sich wenden kann, wenn Hilfe notwendig ist.