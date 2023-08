Zu Hohe Kosten Kita-Träger im Kreis Viersen: „Wir sind am Limit“

Die Lage ist mehr als ernst, zumindest aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Viersen. „Diese Dramatik, die wir jetzt haben, die habe ich so noch nicht erlebt“, sagt Nadia Khalaf, Geschäftsführerin des Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die Awo betreibt in der Region zehn Kitas, beschäftigt im Kita-Bereich rund 230 Mitarbeiter – die zu bezahlen, wird aber immer schwieriger. „2023/24 haben wir mehr als 1,5 Millionen Euro Mehrkosten für Kita-Personal“, sagt Khalaf. „Es ist äußerst wichtig, dass die Mitarbeitenden ordentlich bezahlt werden, deshalb begrüßen wir die Tariferhöhungen sehr“, betont sie. Allerdings müssen die Träger in Vorleistung gehen – und so langsam geht ihnen das Geld aus. Zudem zu den Personalkosten noch inflationsbedingt gestiegene Sachkosten kommen.