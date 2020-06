Corona-Zahlen für den Kreis Viersen : Kita-Kind und Schüler infiziert

Kreis Viersen Im Kreis Viersen wurden am Mittwoch vier neue Fälle einer Corona-Infektion bekannt. Unter den Infizierten sind ein Kind, das eine Kindertagesstätte in Kempen besucht, und zwei Schüler des Berufskollegs Viersen.

Im Kreis Viersen sind am Mittwoch vier neue Fälle einer Corona-Infektion bekannt geworden. In den vergangenen sieben Tagen gab es eine nachgewiesene Neuinfektion auf 100.000 Einwohner. Unter den vier Infizierten ist ein Kind einer Kindertagesstätte in Kempen. Die komplette Kita-Gruppe und eine Erzieherin sind jetzt in Quarantäne.