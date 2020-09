Kreis Viersen : Kita-Erzieherin und Reisende mit Corona infiziert

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, die eine Reise nach Budapest unternommen haben. Das teilte der Kreis Viersen am Dienstag mit. Auch bei einer Erzieherin wurde das Virus nachgewiesen.

Nachdem auch noch weitere am Montag als infiziert gemeldete Menschen der Reisegruppe zugeordnet wurden, steigt damit die Zahl der in Zusammenhang mit der Budapest-Reise Infizierten auf 24.

Bei der vierten am Dienstag als infiziert gemeldeten Person handelt es sich um eine Erzieherin, die in einer Kita in Willich arbeitet. Die Kita wird vom Gesundheitsamt nicht geschlossen. Allerdings bestehe die Kita nur aus einer Gruppe, und da vermutlich die meisten Kinder in Quarantäne müssten, sei die Fortsetzung des Betriebs fraglich, teilte der Kreis mit.