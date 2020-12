Kurzfristige Absagen : Kreis Viersen: Kirchen sagen Gottesdienste ab

In St. Cornelius in Viersen-Dülken wurden Andachten und eine Vesper abgesagt. Die beiden Christmetten am 24. Dezember finden aber statt - und werden nun sogar live bei Youtube übertragen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kreis Viersen Einen Tag vor Heiligabend haben noch mehrere Gemeinden im Westkreis ihre geplanten Weihnachtsgottesdienste abgesagt.

In Viersen-Dülken fallen die Kurzandachten am 24. Dezember um 12 und 13 Uhr in St. Cornelius und der Kleinkindergottesdienst um 14 Uhr in St. Ulrich wegen zu geringer Anmeldezahlen aus. Die für den 25. Dezember in St. Cornelius geplante Weihnachtsvesper um 18 Uhr fällt ebenfalls aus.