Kreis Viersen : Katalog zum Kiesabbau wird später diskutiert

Kreis Viersen Die Kreistagsfraktion der CDU will im Ausschuss im Dezember abstimmen. Gegner des Kiesabbaus in Schwalmtal-Lüttelforst üben Kritik.

Die Verwaltung des Kreises Viersen hat einen Katalog aufgestellt, wie der Kies-, Sand- und Tonabbau in Zukunft maßvoll erfolgen soll. Ursprünglich sollte er in der letzten Sitzung des bisherigen Ausschusses für Planung am 6. Oktober und danach im Kreistag am 8. Oktober abgestimmt werden. Die CDU beantragte erst in der Sitzung, den Punkt von der Tagesordnung zunehmen. Peter Fischer, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, begründete dies: „Wir haben bei der ersten Sitzung der neuen Fraktion das Thema diskutiert. Insbesondere wegen der zehn neuen Mitglieder müssen wir uns nochmal intensiv damit beschäftigen.“