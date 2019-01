Kreis Viersen : Handelskammer sucht neue Ausbildungsbotschafter

Jugendliche aus allen Branchen sind im Kreis Viersen als Ausbildungsbotschafter unterwegs. Jetzt sucht die IHK weitere. Foto: W. Grubitzsch Foto: Waltraud Grubitzsch

Kreis Viersen Sie werden nicht in Limousinen mit Staatsflagge chauffiert oder nehmen an diplomatischen Empfängen teil, sind aber trotzdem Botschafter – und zwar für ihre Ausbildung. „Rund 200 Auszubildende sind zurzeit in unserem Kammergebiet als Ausbildungsbotschafter aktiv“, sagt Dorothee Scharz, die das Projekt für die Ausbildungs-GmbH der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein betreut.

Seit Mitte 2016 läuft das Projekt, bei dem Lehrlinge allgemeinbildende Schulen besuchen und dort Fragen von Schülern beantworten. „Die Initiative findet bei Schulen und Unternehmen in der Region großen Anklang“, sagt Schartz.

Das Ziel: Die Schüler sollen realistische Einblicke in die Vielfalt der Ausbildungsberufe sowie in Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten. „Wir wollen Perspektiven außerhalb der bekannten Berufe wie Mechatroniker oder Frisörin aufzeigen“, sagt Schartz. Die Azubis kämen aus allen Branchen.

Für den Bezirk der IHK Mittlerer Niederrhein, zu dem neben dem Kreis Viersen auch die Städte Krefeld, Neuss und Mönchengladbach gehören, werden jetzt wieder neue Ausbildungsbotschafter gesucht. Denn sobald ein Jugendlicher seine Lehre beendet hat, endet auch sein Status als Ausbildungsbotschafter. Deshalb werden kontinuierlich neue Azubis gesucht.



„Wir müssen darauf achten, dass das Verhältnis von Botschaftern zur Nachfrage der Schulen stimmt“, sagt die Projektleiterin. Im Kreis Viersen zeigen zahlreiche Schulen Interesse. Neben den Berufskollegs gehört seit dem Projektstart etwa die Realschule an der Josefskirche in Viersen dazu, außerdem die Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen, das Clara-Schumann-Gymnasium in Viersen-Dülken, die Gemeinschaftshauptschule in Viersen-Süchteln und die Gesamtschule Brüggen.

Für die nächste Botschafterschulung, die im Februar beginnt, gibt es noch freie Plätze. An einem Tag erfährt der Berufsnachwuchs Grundsätzliches zur Ausbildung, zu Rhetorik und zu anderen Themen, die insbesondere Schüler interessieren. Auch für Schulen, die Ausbildungsbotschafter einladen wollen, gibt es laut IHK noch freie Termine.