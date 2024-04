Kontrolle im Kreis Viersen Fast jeder dritte Lkw mit Mängeln unterwegs

Seit den Morgenstunden hatte die Polizei an verschiedenen Stellen im Kreis Kontrollstellen eingerichtet, beteiligte sich damit an dem landesweiten Sonderkontrolltag. Die Fahrer der betroffenen Lastwagen und schweren Nutzfahrzeugen wurden verwarnt und mussten Bußgelder bezahlen. Zwei kontrollierte Fahrzeuge hatten zu viel Gewicht geladen. „Hier gilt ganz klar: Weniger ist mehr!“, so der Polizeisprecher. Häufig war auch die Ladung nur unzureichend gesichert. „Dabei ist es ganz einfach“, so der Polizeisprecher: „Gegurtet + gezurrt = gesichert.“