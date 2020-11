Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Kreis Viersen: Inzidenzwert steigt auf 154

Kreis Viersen Im Kreis Viersen steigt der Inzidenzwert weiter und liegt jetzt bei 154. Insgesamt 35 Menschen werden stationär in Krankenhäusern behandelt.

An den Schulen, Kitas und anderen öffentlichen Einrichtungen im Kreisgebiet gab es folgende Entwiclungen: An der Robert-Schumann-Gesamtschule in Willich gab es einen neuenF all, an der Kita Hermann Josef in Kempen zwei neue Fälle; im DRK- Familienzentrum Nettetal einen Fall, in der Pflegeschule VFA in Viersen hat sich die Zahl der Erkrankten um eine auf fünf erhöht, in der Kita St. Nikolaus in Viersen gab es einen neuen Fall, in der Privatschule Carpe Diem in Willich ebenfalls. In einer weiteren Wohngruppe für Menschen mit Behinderung in Nettetal sind neuen Menschen infiziert. Am Gymnasium Thomaeum in Kempen ist einMensch infiziert, am Clara-Schumann-Gymnasium in Viersen-Dülken hat sich die Zahl der Infizierten um eins auf insgesamt drei erhöht.