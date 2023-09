Für weitere acht Jahre Ingo Schabrich als Kreisdirektor wiedergewählt

Acht Jahre später ist das Vertrauen in Schabrichs Erfahrung und seine Fähigkeiten immer noch groß. So schlug Coenen dem Kreistag vor, Schabrich erneut zum Kreisdirektor zu wählen. Und darüber gab es in der Sitzung des Kreistags auch gar keine Diskussion, sondern ein einhelliges Votum und schließlich viel Applaus, als Schabrich, der für die Wahl die Mensa des Berufskollegs in Kempen kurzzeitig verlassen hatte, wieder in den Raum trat. Coenen überreichte einen Blumenstrauß, und nach der Sitzung gab es ein Glas Sekt. Schabrich dankte für die Wiederwahl: Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit und „die Themen, die wir gemeinsam angehen können“.