Corona im Kreis Viersen : Infizierten-Zahlen gehen in allen Kommunen zurück

Kreis Viersen Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Einwohner des Kreises Viersen ist am Dienstag deutlich zurückgegangen. Dem Kreis wurden 29 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell gelten damit 695 Personen im Kreis Viersen als infiziert.

Das sind 126 weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz der neuen bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner sank von 154 auf 152. 783 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolierung.

Auch am Montag wurden neue Infektionen in Schulen und einer Kita bekannt. Betroffen sind die DRK- Kita in Brüggen (eine Person), die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt in Niederkrüchten (eine Person) sowie die Gesamtschule Kempen (eine Person, damit erhöht sich die Zahl auf zwölf).