Überraschende Nachricht Industrie im Kreis Viersen boomt

Die Zahlen des vierten Quartals führen dazu, dass die Jahresbilanz der Industrie im Kreis Viersen insgesamt positiv ausfällt. So bleibt ein Plus von 6,2 Prozent im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Die Entwicklungen in der Region (-5,8 Prozent) und NRW (-1,7 Prozent) waren schwächer. Angesichts dieser Werte der regionalen Industrie fordert Steinmetz kurzfristige Impulse durch Investitionen. „Ich hoffe, dass die Politik noch umdenkt und im März im Bundesrat ein Wachstumschancengesetz verabschiedet, das diesen Namen auch verdient“, so der IHK-Hauptgeschäftsführer. Er bezeichnet das Gesetz zwar als im bisherigen parlamentarischen Prozess „stark verwässert“, allerdings könnten insbesondere die erleichterten Abschreibungsbedingungen für einen Impuls bei den Investitionen sorgen. „Wenn es damit gelingt, Investitionen anzuregen, wird sich das auf die gesamte Wirtschaft auswirken“, hofft er. „Allerdings ist die Investitionszurückhaltung auch auf die unsicheren Zukunftsperspektiven am Standort Deutschland zurückzuführen.“