Schuleingangsuntersuchungen im Kreis Viersen Immer mehr i-Dötzchen können sich nicht richtig artikulieren

Mehr Kinder mit Über- oder Untergewicht In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil an über- oder untergewichtigen Kindern im Kreis Viersen gestiegen. Den höchsten Anteil haben nicht etwa übergewichtige Kinder, sondern, stabil in den vergangenen Jahren, untergewichtige Kinder. 6,8 Prozent der Erstklässler hatten Untergewicht (2013: 5,4 Prozent). 5,6 Prozent waren übergewichtig (2013: 4,9 Prozent). Adipös — also stark übergewichtig — waren 4,0 Prozent (2013: 2,8 Prozent). Deutlich untergewichtig waren bei der Schuleingangsuntersuchung 2022 insgesamt 2,3 Prozent (2013: 1,9 Prozent). Normalgewichtig waren 82 Prozent.