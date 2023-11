Stationäres Hospiz im Kreis Viersen „Im Hospiz wird viel gelacht“

Das „Haus Franz“ ist ein Sterbehaus. Ein Hospiz, in dem unheilbar kranke Menschen ihren letzten Lebensabschnitt verbringen. Begleitet von einem Team aus professionellen Kräften. „Unsere Aufgabe ist es, den Menschen, die zu uns kommen, in ihren letzten Tagen, Wochen und Monaten einen Ort zu bieten, in dem sie mit ihrer Krankheit bestmöglich leben und auch sterben können“, sagt Pflegedienstleiterin Claudia Tenten-Speck. Doch dort sei deshalb keineswegs nur Ort der Trauer. „Hier wird gelacht, gefeiert und gelebt“, erklärt Tenten-Speck. Gerade deshalb sei das Hospiz keineswegs nur Ort der Trauer. „Hier wird gelacht, gefeiert und gelebt“, erklärt Tenten-Speck. Vielleicht sogar mehr als woanders. Gerade weil die verbleibende Zeit so begrenzt ist.