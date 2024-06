Spezilakräfte der polizei in Viersen Illegale Rauschgift-Plantage gefunden

(busch-) Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Samstag im Kreis Viersen drei Männer festgenommen. Sie haben je ein Wohnhaus in der Stadt Nettetal und in der Gemeinde Niederkrüchten durchsucht. Der Grund für die Festnahmen: In einem der durchsuchten Objekte wurde eine professionell betriebene Marihuana-Plantage gefunden. Den drei Männern wird deshalb vorgeworfen, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.