Wirtschaft im Kreis Viersen IHK: Paket zur Strompreissenkung „ein Schritt in die richtige Richtung“

In der Region Mittlerer Niederrhein sind besonders viele energieintensive Industrien zu Hause, etwa die chemische Industrie und die Metallindustrie. In ihrem aktuellen Konjunkturbericht hatte sich die IHK insbesondere dieser Betriebe gewidmet. „Dabei wurde deutlich, dass unsere energieintensiven Unternehmen besonders pessimistische Erwartungen melden. Sie haben durch die hohen Energiepreise im internationalen Vergleich erheblich an Wettbewerbsfähigkeit verloren“, so Steinmetz. „Mit der geringen Investitionsneigung wird sich dieses Problem noch weiter verschärfen.“ Es herrsche in den Unternehmen große Unzufriedenheit, was die Verlässlichkeit und Perspektiven der Energiepolitik anbelangt, so der IHK-Hauptgeschäftsführer.