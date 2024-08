Brief an Kommunen im Kreis Viersen IHK warnt vor differenzierten Grundsteuer-Hebesätzen

Hintergrund: Nach der vom Bundesverfassungsgericht angestoßenen Grundsteuerreform beraten die Verantwortlichen in den nordrhein-westfälischen Kommunen nach IHK-Angaben derzeit darüber, ob sie differenzierte Hebesätze einführen möchten. Der Landtag habe den Städten und Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, künftig unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nicht-Wohngrundstücke zu erheben. So sollten Wohngebäude nicht zu stark belastet werden. Insgesamt sollten die Hebesätze aber so gestaltet werden, dass unterm Strich die Einnahmen jeder Kommune im Vergleich zurzeit vor der Reform unverändert bleiben. „Uns ist bewusst, in welchem Spannungsfeld die Kommunen sich zurzeit bewegen. In Abwägung aller Argumente votieren wir allerdings dafür, dass auf differenzierte Grundsteuerhebesätze verzichtet wird“, schrieb IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz den Bürgermeistern dazu.