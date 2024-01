Wirtschaft im Kreis Viersen IHK kritisiert geplante Steuererhöhungen

Der Chef der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein kritisiert die geplanten Steuererhöhungen in Nettetal und Brüggen. „Das Jahr 2024 wird auch für die Wirtschaft im Kreis Viersen nicht leicht“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Er rechne für 2024 nicht mit einer spürbaren Verbesserung der Konjunktur in der Region. „Damit die Stimmung in der Wirtschaft langfristig besser wird, müssen auf allen politischen Ebenen die entscheidenden Weichen gestellt werden“, fordert Steinmetz. Sowohl der Nettetaler Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) als auch der Brüggener Bürgermeister Frank Gellen (CDU) hatten vorgeschlagen, Grund- und Gewerbesteuern zu erhöhen. In Nettetal zog die Verwaltung die Pläne nach Widerstand von CDU, FDP und Win-Fraktion zurück. In Brüggen soll der Hebesatz der Grundsteuer B von 493 auf 501 steigen. Die Gewerbesteuer in Brüggen soll nicht erhöht werden. „Ich bin froh, dass der Haushaltsplanentwurf der Kreisstadt Viersen keine Steuererhöhungen vorsieht. Das begrüße ich ausdrücklich“, so Steinmetz.