Wirtschaft im Kreis Viersen IHK begrüßt Debatte über Abwassergebühren

Die IHK hatte das Ranking bei der IW Consult GmbH in Auftrag gegeben. Nach dessen Veröffentlichung übten die Städte Viersen und Nettetal, die die beiden letzten Plätze belegten, Kritik an der Methodik. . So erschwere beispielsweise der unterschiedliche Umgang der einzelnen Kommunen bei der Berücksichtigung von Kostenunter- und -überdeckungen aus Vorjahresergebnissen die Vergleichbarkeit der Gebührensätze, argumentierte die Stadt Nettetal. Viersen Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) wies unter anderem darauf hin, dass in Viersen Unternehmen für den Kanalanschluss nichts zahlen müssen, da diese Kosten auf die Gebühren umgelegt werden.