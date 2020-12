Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Hoffnung auf ein Stück Normalität

Im Irmgardisstift impft Dr. Klaus Eirmbter die Pflegerin Petra Meertz. Beobachter sind Arzt Markus Wölfel und Pflegedienstleiterin Tanja Blazetic. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Alle Augen im Kreis Viersen sind auf das Altenheim Irmgardisstift in Süchteln gerichtet. Die Senioreneinrichtung der Caritas gehört kreisweit zu den beiden ersten Einrichtungen, an denen die Impfungen starteten.

Für Maria Dahmen war es nur ein kleiner Pieks, der gar nicht wehgetan habe. Die 96-jährige Bewohnerin vom Süchtelner Altenheim Irmgardisstift war die Erste, die in der Senioreneinrichtung gegen das Coronavirus geimpft wurde. Ihr folgte die zehn Jahre jüngere Gertrud Janßen, die betonte, keine Bedenken bei der Impfung zu haben. Sie hoffe, dadurch nicht an Corona zu erkranken.

Nahezu zeitgleich, gegen 11.25 Uhr, erhielt auch Einrichtungsleiterin Tanja Blazetic ihre Impfung. Das Irmgardisstift gehörte zu den beiden ersten Senioreneinrichtungen im Kreis Viersen, in denen die Impfungen anliefen. „Wir sind stolz zu den ersten Einrichtungen zu gehören, in denen in NRW geimpft wird“, sagt Blazetic. Sie selber habe bei der Spritze in ihren Oberarm ein sehr gutes Gefühl gehabt. Die Mitteilung, dass das Süchtelner Haus aufgrund der Altersstruktur und Pflegegrade zu den ersten gehörte, in denen geimpft wird, erhielt die Einrichtungsleiterin am Abend des 17. Dezembers per Mail von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO). Entsprechende Vorbereitungen folgten, zu denen auch die Aufklärung der Bewohner und Mitarbeiter über die Impfung gehörten.

info Jetzt beginnt das Warten auf die zweite Impfung Die zweite Impfung im Süchtelner Altenheim Irmgardisstift erfolgt nach der vorgeschriebenen Wartezeit. Dazu werden neue Impfstoffdosen angeliefert, die ebenso wie der erste Satz aufbereitet werden müssen. Sieben Tage nach der zweiten Impfung soll der Schutz gegen das Coronavirus bestehen. Ob und inwieweit die Senioreneinrichtung dann die Corona-Schutzmaßnahmen innerhalb des Hauses lockern darf, steht derzeit noch nicht fest.

Angeliefert wurde der Impfstoff in Süchteln am Sonntag um 9.35 Uhr. Das Impfteam mit Dr. Arndt Berson und Dr. Petra Jasker von der KVNO, dem Kooperationsarzt des Altenheims, Markus Wölfel, sowie seine Frau und Arzthelferin Kirsten Wölfel als auch Dr. Klaus Eirmbter samt seiner Frau Barbara, die Apothekerin ist, nahm seine Arbeit kurze Zeit später auf. Zunächst galt es, die 16 angelieferten Ampullen vorzubereiten. Sie mussten mit 0,9 prozentiger steriler Kochsalzlösung verdünnt werden, wobei eine Ampulle fünf Dosen ergab. Aufgezogen auf Spritzen haben sie ein bestimmtes Zeitfenster, in denen sie verimpft werden müssen.

Die Bewohner selber wurden in ihren Einzelzimmern geimpft. Für die Mitarbeiter waren die beiden Speiseräume in ein Impfzentrum verwandelt worden. Alle Bewohner und Mitarbeiter mussten sich vorab einem Schnelltest unterziehen. Begleitet von einer Pflegefachkraft startete Wölfel die Impfungen bei den Bewohnern. Einer der weiteren Ärzte impfte die Mitarbeiter. Blazetic spricht von einer hohen Impfquote in der Einrichtung. Von den 40 Bewohnern lehnten drei eine Impfung ab. Bei den 52 Mitarbeitern verzichteten acht Personen auf eine Impfung. „Es waren meist jüngere Mitarbeiter, die sich sorgen, ob der Impfstoff Auswirkungen auf einen möglichen Kinderwunsch hat“, berichtet die Einrichtungsleiterin.

Aktuell sieht es so aus, dass die Corona-Schutzmaßnahmen in der Einrichtung, die bislang noch keinen einzigen Fall gehabt hat, in keiner Weise gelockert werden. Wie dies nach der benötigten zweiten Impfung und der Wartezeit bis der Impfschutz vorhanden ist, aussieht, kann sie noch nicht sagen. „Wir hoffen, dass wir ein Stückweit mehr Normalität in unserem alltäglichen Leben erhalten“, sagt Blazetic. Die Impfungen liefen bis in den späten Nachmittag hinein, wobei die bereits geimpften Bewohner durch eine engmaschige Vitalzeichenkontrolle betreut wurden. Je eine Pflegefachkraft betreute dabei vier Bewohner. Das Impfteam vor Ort war mit einem entsprechend Notfall-Equipment ausgerüstet, um jederzeit eingreifen zu können, wäre es zu einem Zwischenfall gekommen.

Der Tag lief so ab, dass die Bewohner alle auf ihren Zimmern blieben und dort auch ihre Mahlzeiten erhielten. Lob gab es von Dr. Berson. Der Vorsitzende der Kreisstelle Viersen der KVNO hob die perfekte Organisation in der Senioreneinrichtung hervor. „Es läuft alles super. Hut ab“, lautete sein Kommentar am Ende des Tages.